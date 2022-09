Nach Trennung von Kate: So geht es Jakub Merlan-Jarecki!

Jakub Merlan-Jarecki (27) lässt in sein Seelenleben blicken! Der Kicker heiratete im vergangenen Herbst Kate Merlan (35). Doch nach nicht mal einem Jahr Ehe gab das Paar nun traurige News bekannt: Denn die beiden ehemaligen Temptation Island V.I.P.-Kandidaten gehen ab sofort getrennte Wege. Im Netz bestätigte Jakub das Liebes-Aus jetzt noch einmal – und verriet seinen Fans auch, wie es ihm damit geht.

In einem Q&A auf Instagram erkundigte sich nun ein besorgter Fan um das Befinden der TV-Bekanntheit. "Man schlägt sich so durch im Moment... Aber egal, was kommt, immer den Blick nach vorne richten, das ist das Wichtigste", ließ Jakub seine Follower wissen. Er wolle nun erst mal weitersehen und nicht zurückblicken, fügte er hinzu.

Etwas Ablenkung scheint Jakub ein alter Bekannter aus der "Temptation Island V.I.P."-Staffel zu verschaffen, nämlich Udo Bönstrup (27). Bei dem Webstar hatte er einige Zeit verbracht – bei ihm eingezogen sei er allerdings nicht, versicherte Jakub. Nähere Infos zu seiner aktuellen Wohnsituation gab er seinen Fans allerdings nicht.

Instagram / jakubjarecki10 Jakub Jarecki, "Temptation Island V.I.P."-Kandidat 2021

Instagram / jakubmerlanjarecki Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki, April 2021

RTL Jakub Jarecki, Udo Bönstrup, Henrik Stoltenberg und Juliano Fernandez beim Lagerfeuer

