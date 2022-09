Traumpaar: Was ist Sarah und Julian Engels Liebesgeheimnis?

Wie schaffen es Sarah (29) und Julian Engels (29), ihre Liebe frisch zu halten? Im Mai des vergangenen Jahres gaben sich die beiden das Jawort. Ein paar Monate später kam Töchterchen Solea zur Welt. Die Sängerin, die aus erster Ehe Sohn Alessio (7) mitbringt, und der Fußballer wirken so glücklich wie am ersten Tag. Immer wieder machen sie sich gegenseitig süße Liebeserklärungen. Jetzt verriet Sarah das Geheimnis hinter ihrem Glück!

"Ich glaube, am Ende des Tages ist es auch irgendwo Bestimmung", erklärte die Zweifachmama im Interview mit Promiflash. Sie sei froh, dass sie in ihrem Mann und ihrer Familie ihren Lebensmittelpunkt gefunden habe. "Er hat einfach ganz viele Eigenschaften, die ich angenommen habe, die ich mir zu Herzen genommen habe", schwärmte die Zweifachmama von ihrem Mann. Er sei zum Beispiel in vielen Hinsichten ruhiger und entspannter als sie.

"Ich glaube, das Geheimnis einer glücklichen Ehe liegt vielleicht auch darin, dass man nie vergisst, sich Zeit füreinander zu nehmen", fügte sie hinzu. Mit zwei Kindern sei das gar nicht so leicht. Doch es reiche schon, wenn es nur diese zwei Stunden am Abend sind, in denen die Kinder schon schlafen. Sie würden dann zum Beispiel gerne gemeinsam Serien gucken. "Und wenn er dabei meine Füße massiert – etwas Schöneres gibt es eigentlich gar nicht!"

Instagram / sarellax3 Sarah und Julian Engels im Juli 2022

Instagram / julbue Sarah Engels mit ihrem Ehemann Julian

Instagram / julbue Sarah und Julian Engels auf Hawaii

