Rebel Wilson feiert zehnten Jahrestag von "Pitch Perfect"!

Rebel Wilson (42) schwelgt in liebevoller Erinnerung! Als Schauspielerin hat sich die gebürtige Australierin inzwischen einen ziemlich großen Namen gemacht. Vor allem ihre Rolle in der US-amerikanischen Filmkomödie Pitch Perfect hat der "Fat Amy"-Darstellerin zu weltweitem Erfolg verholfen. Seit der Veröffentlichung des ersten Teils ist bereits ein Jahrzehnt vergangen. Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums erinnerte sich Rebel nun an die Dreharbeiten zurück!

Via Instagram meldete sich die 42-Jährige am Donnerstag mit einem alten Videoclip, der sie und einige ihrer Co-Stars während der Dreharbeiten zeigt. "Liebe geht raus an jeden Einzelnen, der an diesen Filmen beteiligt war. [...] Wir haben Musik mit unseren Mündern gemacht, wir haben lebenslange Freundschaften geschlossen, wir haben euch hoffentlich zum Lachen gebracht", schrieb sie unter ihrem Beitrag und fügte hinzu, dass ihre kultige Rolle immer einen besonderen Platz in ihrem Herzen haben wird.

Gegenüber People erklärte Rebel, dass sie und ihre "Pitch Perfect"-Kollegen bereits damals eine emotionale Anziehung zueinander gespürt haben und noch immer spüren. "Wir wussten sofort, dass wir Gleichgesinnte sind, hatten diese wirklich unglaubliche Verbindung zueinander und sind zu einer Art Familie zusammengewachsen", schwärmte sie in dem Interview.

Getty Images Anna Kendrick, Rebel Wilson und Elizabeth Banks, "Pitch Perfect"-Stars

Getty Images Adam DeVine und Rebel Wilson, "Pitch Perfect"-Stars

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Schauspielerin

