Happy mit Tomaso? Chethrin Schulze ist wohl frisch verliebt!

Ist Chethrin Schulze (30) etwa frisch verliebt? Zuletzt gab es Gerüchte, dass die ehemalige Love Island-Bekanntheit einen neuen Mann an ihrer Seite hat – und zwar niemand Geringeren als Michelle Hunzikers (45) Ex Tomaso Trussardi (39): Die beiden kommentieren gegenseitig ihre Bilder auf Social Media und sollen auch sonst in regem Kontakt stehen. Und tatsächlich: Promiflash verriet Chethrin, dass in Sachen Beziehung bei ihr aktuell alles passt...

"Jetzt gerade kann ich mich nicht beschweren. Ich bin sehr glücklich!", verriet sie im Promiflash-Interview beim AEDT-Sommerfest in der Berliner Bellucci Bar über ihren Beziehungsstatus, noch bevor die Gerüchte über Tomaso überhaupt aufkamen. Mehr erzählen will Chethrin über ihren Liebsten aber vorerst nicht. "Ich hatte einen Freund öffentlich, sonst ja nie. Da gibt es eine bestimmte Grenze bei mir. Ich verrate nicht mehr so viel. Erst mal ist es der beste Weg", stellte die Reality-TV-Bekanntheit klar.

Chethrin sei schon öfter von Männern für Publicity ausgenutzt worden und wolle deswegen jetzt aufpassen, was sie öffentlich erzähle. "Wenn du schon mal von jemandem benutzt wurdest, der nur an die Öffentlichkeit kommen wollte, weil der famegeil ist und jetzt mit einer neuen Freundin bei einem anderen Format ist, dann ist das natürlich schwierig", meinte sie vielsagend. Solche Männer wolle sie auf keinen Fall mehr daten.

Anzeige

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Influencerin

Anzeige

Getty Images Tomaso Trussardi, 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de