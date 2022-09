Friedensangebot: Victoria Beckham lädt Nicola zu Show ein!

Victoria Beckham (48) reicht ihrer Schwiegertochter die Hand zur Versöhnung! Im April haben sich Brooklyn (23) und Nicola Peltz-Beckham (27) in einer imposanten Zeremonie das Jawort geben. Seither soll zwischen der Braut und der Spice Girls-Sängerin jedoch Eiszeit herrschen. Der Grund: Angeblich habe sich die Milliardärstochter für ihre Hochzeit gegen ein Brautkleid von ihrer Designer-Schwiegermutter entschieden. Nun scheint Victoria jedoch Frieden schließen zu wollen!

Wie Mirror! berichtete, soll Victoria über ihren Schatten gesprungen sein und Nicola gemeinsam mit Brooklyn zu ihrer Show im Rahmen der Pariser Modewoche eingeladen haben. Das junge Ehepaar hatte Anfang der Woche bereits ein Fashionevent in der französischen Hauptstadt besucht – weshalb die 48-Jährige die beiden nun aufrichtig darum gebeteten habe, ihren Aufenthalt zu verlängern, um auch bei ihrer eigenen Show am Freitag dabei zu sein. "Wenn Brookyln und Nicola bei ihr in der ersten Reihe sitzen, würde das eine einheitliche Front ergeben", erklärte eine Quelle gegenüber dem Magazin.

Auch Romeo Beckham (20) versuche seit einiger Zeit, die Wogen zwischen Nicola und Victoria zu glätten. Dabei soll sich der 20-Jährige vor allem bemühen, seinen älteren Bruder zu entlasten. "Es gibt Spannungen zwischen den Familien und Brooklyn ist hin und hergerissen. Romeo ist die Schulter, an der er sich anlehnen kann, sein Fels", erklärte ein anderer Insider gegenüber Mirror.

Instagram / victoriabeckham Nicola Peltz und Victoria Beckham

Getty Images Brooklyn Beckham und Nicola Peltz

Instagram / davidbeckham David und Victoria Beckham mit ihren vier Kindern an Ostern 2021

