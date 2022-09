Jahre nach Trennung: Scottie Pippen mit Unbekannter gesehen

Hat Scottie Pippen (57) eine neue Frau an seiner Seite? 2017 gab es erste Gerüchte, dass es in der Ehe des ehemaligen Profibasketballers und der TV-Bekanntheit Larsa Pippen (48) kriseln soll. Über ein Jahr später reichte das einstige Paar dann tatsächlich die Scheidung ein – vollzogen wurde diese jedoch erst Ende des vergangenen Jahres. Was seither in Scotties Liebesleben geschah, ist kaum bekannt. Jetzt wurde er aber zumindest mit einer Unbekannten gesehen!

Paparazzi lichteten den 57-Jährigen nun auf dem Heimweg vom Lebensmitteleinkauf im kalifornischen Calabasas ab. Dabei begleitete ihn eine Frau, die ähnlich wie er sportlich gekleidet war. Sie ist deutlich kleiner als er und wirkt ziemlich durchtrainiert. In welchem Verhältnis die beiden zueinanderstehen, ist nicht bekannt: Scottie hat sich bisher noch nicht zu der Dame geäußert.

Doch nicht nur Scottie macht mit einem möglichen neuen Flirt auf sich aufmerksam. Vor wenigen Tagen behauptete ein Insider gegenüber US Weekly, dass seine Ex-Frau Marcus Jordan daten soll, den Sohn von Scotties einstigem NBA-Teamkollegen Michael Jordan (59). "Sie sind definitiv ein Paar", erzählte der anonyme Tippgeber, nachdem die beiden bei einem gemeinsamen Restaurantbesuch in New York sehr vertraut gewirkt haben sollen.

MEGA Scottie Pippen, NBA-Star

MEGA Scottie Pippen und eine Unbekannte im September 2022 in Calabasas

Getty Images Larsa und Scottie Pippen

