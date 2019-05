Besingt Paris Hilton (38) hier tatsächlich Kim Kardashians (38) berühmtes Hinterteil? Nach ganzen sieben Jahren wurden die Hotelerbin und ihre ehemals beste Freundin Kim vor Kurzem wieder zusammen gesichtet – von angeblichen Streitigkeiten keine Spur. Tatsächlich scheinen die beiden seither wieder öfter gemeinsam unterwegs zu sein. Jetzt hat Kim sogar einen Auftritt in Paris' neuem Musikvideo "Best Friend's Ass" – und wie schon der Titel verrät, steht dabei vor allem die berühmte Kehrseite der Kardashian-Schwester im Vordergrund!

Für ihre aktuelle Single, die am 10. Mai erschien, hat sich Paris mit dem DJ-Duo Dimitri Vegas & Like Mike zusammengeschlossen. Wie vorab bereits ein Trailer auf Youtube verraten hat, setzt Paris in dem dazugehörigen Musikvideo vor allem das bekannte Hinterteil ihrer BFF in Szene und singt dazu: "Ich kann nicht aufhören, auf den Hintern meiner besten Freundin zu schauen." Doch Kims Popo scheint längst nicht die einzige Inspiration für die achte Single des It-Girls gewesen zu sein!

Neben Kim treten in dem Clip der Kult-Blondine auch noch andere kurvige Promidamen wie der Reality-TV-Star Larsa Pippen (44), die Influencerin Nikita Dragun und Dragqueen Derrick Barry auf, der als Britney Spears-Imitator zuletzt auch bei Germany's next Topmodel auf der Bühne stand.

Getty Images Dimitri Vegas & Like Mike im Oktober 2015 in Mailand

YouTube / Dimitri Vegas & Like Mike Kim Kardashian und Paris Hilton beim Videodreh zu "Best Friend’s Ass"

Instagram / larsapippen Larsa Pippen im Mai 2019

