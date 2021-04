Scottie Pippen (55) ist in tiefer Trauer. In den vergangenen Jahren machte der Basketballstar vor allem mit seinem turbulenten Liebesleben auf sich aufmerksam. Der frühere NBA-Spieler und seine Frau Larsa (46) verkündeten zunächst, sich scheiden zu lassen, rauften sich dann noch einmal zusammen, um rund ein Jahr später wirklich getrennte Wege zu gehen. Vor der Unternehmerin war Scottie bereits mit Karen McCollum verheiratet. Jetzt verkündete der Sportler, dass sein Sohn Antron, der aus dieser ersten Ehe hervorgegangen war, überraschend verstorben ist.

"Mit gebrochenem Herzen muss ich euch mitteilen, dass ich mich gestern von meinem erstgeborenen Sohn Antron verabschieden musste", schrieb der 55-Jährige vor wenigen Minuten auf seinem Instagram-Kanal. Sein Sohn und er hätten vor allem die Liebe zum Basketball miteinander geteilt und ununterbrochen Gespräche über den Sport führen können. Der 33-Jährige habe an chronischem Asthma gelitten und laut seinem Vater nur durch die Krankheit den Sprung in die Profiliga verpasst. Woran sein Ältester gestorben ist, hat Scottie bisher aber noch nicht mitgeteilt.

Das Social-Media-Posting nutzte der trauernde Vater für eine rührende Bitte an seine Fans: "Bitte schließt seine Mutter Karen, seine Familie und all seine Freunde in eure Gedanken und Gebete ein." Mit seinem Sohn gehe eine "wundervolle Seele" viel zu früh von der Welt. "Ich liebe dich, mein Sohn. Ruhe in Frieden, bis wir uns wiedersehen", richtete er das Wort außerdem direkt an seinen Erstgeborenen.

Anzeige

Instagram / scottiepippen Scottie Pippens Sohn Antron

Anzeige

Getty Images Basketball-Star Scottie Pippen

Anzeige

Getty Images NBA-Star Scottie Pippen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de