Belästigungsvorwurf: Scottie Pippen von Ex-Affäre verklagt

Chyvette Valentine, eine mutmaßliche ehemalige Geliebte von Basketball-Legende Scottie Pippen (58), hat eine Klage gegen ihn und seine Ex-Frau Larsa Pippen (49) eingereicht. In der beschuldigt sie die beiden des Stalkings und der Belästigung. Das Gerichtsverfahren wurde am Mittwoch beim Kreisgericht Cook County in Illinois eingeleitet. Laut Gerichtsdokumenten, die Page Six vorliegen, behauptet die angebliche Ex, dass sie von 1987 bis 1993 eine On-off-Beziehung mit Scottie hatte. Die Affäre endete damals, weil sie angeblich sowohl von Scottie als auch von dessen Bruder Carl T. Pippen vergewaltigt worden sei.

In der Klage gibt Chyvette an, dass der ehemalige Sportler seinen Status als Star der Chicago Bulls ausgenutzt habe, um sie nach der Affäre angeblich zu stalken, zu belästigen und zu quälen. All das habe bei ihr zu schwerwiegenden seelischen und emotionalen Problemen geführt. Weiter behauptet sie, dass sich durch Scotties angebliches Stalking ihre Chancen auf eine Beschäftigung und eine Wohnung verschlechterten. Außerdem habe der heute 58-Jährige seine Beziehungen zu lokalen, staatlichen und bundesstaatlichen Angestellten ausgenutzt, um einen Polizeibericht, den sie gegen ihn eingereicht hatte, angeblich zu annullieren und falsch darzustellen. Darin soll vermerkt worden sein, dass sie geistig krank sei. Die Geschädigte verlangt nun umgerechnet 230 Millionen Euro Schadensersatz von Scottie und weiteren beteiligten Parteien.

Dies ist nicht Chyvettes erster Rechtsstreit gegen Scottie. Bereits 2019 verklagte sie den ehemaligen Basketballspieler, wobei sie damals etwas mehr als 9.000 Euro forderte. Grund? Sie gab an, Tausende Euros für Reisekosten während ihrer mutmaßlichen Beziehung ausgegeben zu haben, mit der Behauptung, Scottie hätte ihr versprochen, sie zu erstatten. Zudem betonte sie, während ihrer Beziehung zu Scottie nichts von seiner Ehe mit Karen McCollum gewusst zu haben. Nach der Trennung von Karen heiratete Scottie 1997 seine zweite Frau Larsa, von der er sich 2018 trennte.

Während Scottie mit schwerwiegenden Vorwürfen konfrontiert ist, geht das Leben für seine Ex-Frau Larsa in einer Welt voller Glanz und Glamour weiter. Die aktuellen Schlagzeilen deuten nämlich darauf hin, dass Larsas Liebesleben genauso aufsehenerregend ist wie ihre glamouröse Vergangenheit mit ihrem Ex. Nur dieses Mal hat sie sich einen weitaus jüngeren Partner geschnappt – sie datet nämlich Marcus Jordan (33), der Sohn der Basketball-Legende Michael Jordan (61).

Die Beziehung zwischen der 49-jährigen "Real Housewives of Miami"-Ikone und dem 33-jährigen Basketballer war zuletzt Gegenstand vieler Spekulationen, insbesondere nach vermeintlichen Trennungsgerüchten. Doch all diesen Spekulationen boten sie die Stirn, als sie erst kürzlich den Valentinstag zusammen feierten. Nur kurz darauf wurde Larsa mit einem schillernden Diamantring abgelichtet, was wiederum für Verlobungsspekulationen sorgte. Eine Quelle verriet jedoch gegenüber TMZ: "Der Ring ist lediglich ein Stück aus Larsas eigener Schmucklinie, gekrönt von einem atemberaubenden fünfkarätigen gelben Diamanten."

Larsa und Marcus selbst sind von einer Hochzeit aber nicht ganz abgeneigt. Marcus offenbarte in einem früheren Interview mit People: "Es ist in Arbeit." Und Larsa fügte in ihrem Gespräch mit Us Weekly hinzu: "Ich hoffe, dass wir bald heiraten werden. Ich habe das Gefühl, dass ich definitiv wieder heiraten werde." Es bleibt also abzuwarten, ob die jüngsten Ereignisse Larsas Pläne beeinflussen oder ihrem Liebesleben zu noch mehr Aufmerksamkeit verhelfen.

Larsa und Scottie Pippen im Februar 2018

Scottie Pippen, Ex-Sportler

Larsa Pippen und Marcus Jordan

Larsa Pippen, Reality-Tv-Star

Larsa Pippen und Marcus Jordan

