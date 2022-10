Kelsey Parkers (†) Frau steht vor "größter Herausforderung"

Es ist gleichzeitig einer der schwersten und schönsten Tage für Kelsey Parker! Fast genau sechs Monate ist es her, dass sie ihren Ehemann Tom Parker (✝33) verlor. Der The Wanted-Sänger litt an einem unheilbaren Hirntumor und erlag diesem im März 2022. Die Britin scheint seitdem zu versuchen, ihr Bestes zu geben und alles für ihre beiden Kinder zusammenzuhalten. Nun musste sie sich einem besonders schwierigen Moment stellen: Kelseys beste Freunde heiraten und das leider ohne Tom!

Auf Instagram teilte Kelsey ein Bild von der Viererclique und schrieb dazu emotionale Worte: "Tom wäre so stolz auf euch beide und ich weiß, dass es ihn schmerzt, diesen Tag zu verpassen. [...] Ihn morgen nicht an meiner Seite zu haben, wird eine der größten Herausforderungen sein, denen ich bisher gegenüberstand." Dennoch freue sie sich sehr auf den besonderen Tag ihrer engsten Freunde. Zu den beiden hat die zweifache Mutter offenbar eine besonders enge Bindung, weshalb sie in jedem Fall dafür sorgen wolle, dass es der schönste Tag für das Brautpaar werde.

Toms Tod liegt mittlerweile fast auf den Tag genau sechs Monate zurück – und das scheint die vergangenen Tage für Kelsey zu einer Achterbahnfahrt der Gefühle zu machen: "Diese Woche war bisher eine der schwersten und ich würde alles dafür geben, das Wochenende mit dir zu teilen". Im Gedenken an ihren Tom habe sie jedoch beschlossen, die nächsten Tage feiern zu wollen.

Anzeige

Instagram / being_kelsey Kelsey und Tom Parker (r.) mit Freunden

Anzeige

Instagram / being_kelsey Tom Parker und Kelsey Parker im Juni 2020

Anzeige

Instagram / being_kelsey Kelsey und Tom Parker mit ihren Kindern

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de