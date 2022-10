Selten! Sarah Jessica Parker besucht Premiere mit Familie

Sarah Jessica Parker (57) genießt einen Ausflug mit ihrer Familie! Die Schauspielerin ist seit 1997 mit Matthew Broderick (60) verheiratet und hat mit ihm drei Kinder: Die Zwillinge Marion (13) und Tabitha (13) und Sohnemann James (19). Ihren Nachwuchs hält die Sex and the City-Darstellerin normalerweise weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. Nun machte Sarah aber eine Ausnahme: Sie war mit ihrem Mann und den Twins auf einem Event!

Am Dienstag besuchten die vier die "Hocus Pocus 2"-Premiere in New York. Auf dem roten Teppich zog die Familie natürlich alle Blicke auf sich: Sarah wählte für ihren Auftritt eine langärmelige Bluse mit Blumenmuster und rundete ihren Look mit einer fliederfarbenen Hose ab. Während Marion in einem glitzernden Cocktailkleid erschien, entschied sich Tabitha für ein schlichteres Outfit: Sie trug ein schwarzes Dress. Familienvater Matthew setzte ebenfalls auf einen einfachen Look und präsentierte sich in einem braunen Anzug.

Mittlerweile müssen die Fans auch nicht mehr lange warten, bis sie die US-Amerikanerin wieder auf der Leinwand bewundern können. Im Film "Hocus Pocus 2" spielt die 57-Jährige die Rolle der Hexe Sarah Sanderson. Bereits am 30. September soll der Streifen hierzulande in die Kinos kommen.

Getty Images Sarah Jessica Parker, Schauspielerin

Getty Images Sarah Jessica Parker (m.) mit ihren Töchtern Marion (l.) und Tabitha (r.)

Getty Images Sarah Jessica Parker bei der "Hocus Pocus 2"-Premiere in New York

