Ist Chloë Grace Moretz (21) frisch verliebt in ein Model? Im April musste die Schauspielerin einen herben Schlag einstecken: Nach einer turbulenten On-Off-Beziehung mit Brooklyn Beckham (19) wurde dieser beim Fremdknutschen mit Tänzerin Lexy Panterra (29) erwischt. Die Zeit des Liebeskummers scheint nun allerdings hinter Chloë zu liegen. Die Blondine wurde jetzt bei einem innigen Date in Malibu gesichtet – und das mit einer Frau!

Paparazzi entdeckten Chloë und die attraktive Brünette am Montagabend. Die 21-Jährige und Kate Harrison, wie die schöne Dame an ihrer Seite heißt, wurden beim Verlassen eines Sushi-Restaurants fotografiert. Auf einem der Fotos, die TMZ vorliegen, schlendern die Frauen Arm in Arm und lächelnd durch die Straßen. Aber sind die beiden mehr als nur Freundinnen? Ein weiterer Schnappschuss zeigt, wie Chloë ihrer Begleitung den Hals küsst – und Kate scheint das offenbar zu genießen! Wie das Online-Portal berichtet, sollen die beiden sich auch eine Unterkunft in Los Angeles geteilt haben.

Es ist nicht die erste Liaison, die Chloë nach dem Betrug ihres Ex-Freundes nachgesagt wird. Im August hatte das Gerücht die Runde gemacht, dass es zwischen der “Bad Neighbors 2”-Darstellerin und Dylan O’Brien gefunkt haben soll. Bestätigt wurde das von den Schauspielkollegen allerdings nicht.

WENN.com Brooklyn Beckham und Chloë Grace Moretz in Los Angeles

Getty Images Chloë Grace Moretz bei den Teen Coice Awards 2018

Mark Davis/Getty Images Chloë Moretz und Dylan O'Brien bei den MTV Video Music Awards 2014

