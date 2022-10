Anna Heiser ehrlich: Sie mag es nicht, schwanger zu sein!

Anna Heiser (32) teilt ehrliche Worte mit ihrer Community. Die einstige Bauer sucht Frau-Kandidatin und ihr Mann Gerald bekommen bald Verstärkung durch ein weiteres Familienmitglied: Das Paar erwartet ein weiteres gemeinsames Kind und freut sich riesig auf seinen Nachwuchs. Trotz der Vorfreude auf ihr Baby erlebt die Auswanderin die Schwangerschaft an sich aber nicht unbedingt nur als positive Zeit – im Gegenteil: Anna ist nicht gerne schwanger.

"Auch wenn das Ergebnis einer Schwangerschaft etwas Wunderbares ist, gehört das Schwangersein definitiv nicht zu meinen Hobbys", erklärte sie auf Instagram ehrlich und ergänzte: "Schwangerschaft bedeutet nämlich nicht nur perfekt runde Bäuche auf wunderschönen Babybauchfotos, sondern auch die unschönen Seiten." Dazu gehören unter anderem Übelkeit und Erbrechen, Haarausfall, Pickel, Krampfadern, Schwangerschaftsstreifen, schwabbelige Haut, schlaflose Nächte und geschwollene Füße.

Die Liste der Beschwerden und Unannehmlichkeiten einer Schwangerschaft sei lang. Trotzdem nehme Anna all das für ihr ungeborenes Baby gerne in Kauf: "Auch wenn Schwangerschaft nicht immer einfach ist, bin ich sehr dankbar, all dies erleben zu dürfen."

Die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Kandidatin Anna Heiser im September 2022

Anna Heiser mit ihrem Mann Gerald und ihrem Sohn Leon

Anna Heiser im September 2022

