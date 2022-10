Schwangere Molly-Mae Hague und Tommy haben schon Babynamen!

Molly-Mae Hague (23) und Tommy Fury waren sich schnell einig! Die Love Island-Bekanntheiten werden erstmals Eltern. Mit einem niedlichen Clip auf Social Media verkündeten sie die tollen Neuigkeiten und zeigten auch schon den kugelrunden Bauch der Beauty. Schon im Vorhinein erzählten sie ihren Fans von ihrem Kinderwunsch – nun offenbarte die Schwangere: Molly-Mae und Tommy haben auch schon einen Babynamen ausgesucht!

Im Rahmen einer Fragerunde auf Instagram verriet sie, dass der Name auch schon ziemlich lange feststeht: "Wir haben einen Jungen– und Mädchennamen am Tag, an dem wir uns kennengelernt haben, ausgesucht." Während ihrer "Love Island"-Zeit im Jahr 2019 sprachen die werdenden Eltern also schon darüber. "Wir bleiben auch bei dem Namen", betonte Molly-Mae daraufhin. Außerdem deutete sie an, in welchem Trimester sie ist.

Molly-Mae wollte bis zum fünften Monat mit der Baby-Verkündung warten und habe es sogar noch etwas länger hinausgezögert. Somit ist sie nun wahrscheinlich im zweiten Trimester. "Es war so besonders, dieses kleine Geheimnis mit Tommy zu haben", schwärmte sie von der Zeit.

Molly-Mae Hague im Juni 2022

Tommy Fury und Molly-Mae Hague im September 2022

Molly-Mae Hague und Tommy Fury im Mai 2022 in Los Angeles

