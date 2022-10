So gehen Sarah Engels und ihr Mann Julian mit Streit um

Sarah (29) und Julian Engels (29) führen nach außen hin eine perfekte Liebesbeziehung! Ende Mai vergangenen Jahres schritten die Sängerin und der Fußballer vor den Traualtar. Kurz darauf verkündeten sie: Sie erwarten ihr erstes gemeinsames Baby. Sarah hat bereits ein Kind namens Alessio (7) aus ihrer Ehe mit Pietro Lombardi (30). Jetzt erzählte Sarah, dass sie und Julian wie alle anderen Paare auch ab und an mal Streit haben. Doch wie gehen die beiden mit schwierigen Situationen um?

"Ganz viel darüber reden und offen und ehrlich ansprechen, was den anderen stört", gab Sarah auf Instagram ihren Followern einen Tipp für eine glückliche Beziehung. Doch die ehemalige DSDS-Kandidatin räumte ein: "Das kann dann auch manchmal nervenaufreibend sein und sich echt ziehen." Doch die beiden hätten gelernt, dass es für sie am besten funktioniert, wenn sie Probleme direkt ansprechen, als die Dinge in sich hineinzufressen.

Dass es so gut zwischen ihr und Julian funktioniert, sei kein reiner Zufall, vermutete die Zweifach-Mutter. "Ich glaube, am Ende des Tages ist es auch irgendwo Bestimmung", meinte Sarah im Interview mit Promiflash. Während ihrer Beziehung habe sie viel von ihrem Partner gelernt. Sie sei zum Beispiel ruhiger und ausgeglichener geworden. "Er hat einfach ganz viele Eigenschaften, die ich angenommen habe, die ich mir zu Herzen genommen habe", erzählte die 29-Jährige.

Sarah und Julian Engels im Mai 2022

Babyfoto von Sarah Engels' Tochter

Sarah Engels mit Töchterchen Solea, April 2022

