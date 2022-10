Tristan Thompson machte Khloé Kardashian einen Heiratsantrag

Khloé Kardashian (38) behielt lange Zeit einiges für sich! Nach und nach kommen jetzt neue Details über ihre Beziehung zu Tristan Thompson (31) und dessen Vaterschaftsskandal ans Licht. Bereits kurz vor der Geburt ihrer Tochter True (4) betrog der Basketballer den Realitystar mit Jordyn Woods (25) im Januar 2019. Daraufhin folgte die Trennung, das Paar raufte sich jedoch gut ein Jahr später wieder zusammen. Jetzt kam heraus: Tristan machte Khloé damals sogar einen Heiratsantrag!

In der neuen Folge The Kardashians verriet Khloés Schwester Kim (41) ihr kleines Geheimnis. "Ich werde nie vergessen, wie Tristan mich anrief und sagte, er werde ihr am Valentinstag einen Antrag machen", erzählte die 41-Jährige. Dies sei ein Jahr nach dem Drama mit Jordyn gewesen. "Einen Tag später habe ich ihn angerufen und sagte: 'Ich habe nichts von Khloé gehört, hast du ihr einen Antrag gemacht?'", führte Kim fort. Daraufhin habe er ihr gesagt, dass er das bereits im Dezember getan habe. Das habe sie ihrer Familie allerdings nicht erzählt.

Den Antrag lehnte Khloé jedoch ab. Sie habe ihm gesagt, dass sie sichergehen wolle, dass es nun eine andere Beziehung zwischen ihnen ist. Sie wolle stolz sein zu erzählen, dass sie sich verlobt hat, erklärte die jüngste Kardashian-Schwester. "Deshalb habe ich gesagt: 'Ich fühle mich aktuell nicht wohl damit, den Antrag anzunehmen. Ich verspüre keine Freude darüber, das meiner Familie zu erzählen'", berichtete sie. Nachdem Tristan Khloé vergangenes Jahr erneut betrogen und mit seiner Affäre sogar ein Baby gezeugt hatte, beendete sie die Beziehung schließlich endgültig.

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson und Khloé Kardashian mit ihrer Tochter True

Getty Images Kim Kardashian und Khloé Kardashian im Mai 2017 in New York City

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im August 2022

