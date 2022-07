Baby trotz Vaterschaftsskandal: Fans haten Tristan Thompson

Tristan Thompsons (31) Beliebtheit leidet immer mehr! Der Basketballer und seine On-Off-Partnerin Khloé Kardashian (38) machten vor wenigen Stunden publik, dass sie mit einer Leihmutter erneut ein Kind bekommen. Bereits im November entstand das Baby der beiden – zu einem Zeitpunkt, als der Sportler bereits wusste, dass seine Affäre Maralee Nichols von ihm schwanger ist. Dass Tristan dennoch weiteren Nachwuchs mit Khloé zeugte, macht die Fans richtig sauer!

Auf Twitter häufen sich bereits die abfälligen Kommentare über den chronisch untreuen Kanadier – die User werfen ihm Lügen vor! "Wenn das Baby im November gezeugt wurde, willst du mir sagen, dass Tristan dieses Baby mit Khloe bekommen hat, wohl wissend, dass er sie anlügt und die Tatsache verheimlicht, dass er ein ganz anderes Baby hinter ihrem Rücken hat? Tristan ist Dreck", heißt es in einem Tweet. In einem weiteren Post schreibt ein Nutzer: "Ich denke, wir sind uns alle einig, dass Tristan in die Top Ten der größten Idioten aller Zeiten kommt!"

Weder Khloé noch Tristan äußerten sich bisher selbst zu dem Skandal zu Wort. Über einen Sprecher ließ die Unternehmerin jedoch verlauten, wie sehr sie sich trotz aller Strapazen auf ihr zweites Kind freut: "Khloé ist der außergewöhnlichen Leihmutter unglaublich dankbar für einen so schönen Segen!"

Instagram / maraleenichols Maralee Nichols mit ihrem Sohn

TheCelebrityfinder/MEGA Tristan Thompson und Khloé Kardashian mit Tochter True in Los Angeles, September 2021

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

