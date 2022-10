Was sind Michelle & Gigis "Temptation Island V.I.P."-Limits?

Was würden Michelle Daniaux und Luigi Birofio einander nicht verzeihen? Die beiden Reality-TV-Stars führen eine turbulente On-off-Beziehung und durchliefen schon eine Vielzahl von TV-Formaten zusammen – mal getrennt, mal als Paar. Aufgrund massiver Vertrauensprobleme sehen die zwei Temptation Island V.I.P. als letzte Möglichkeit, ihre Beziehung zu retten: Wenn sie den ultimativen Treuetest bestehen, hat ihre Liebe eine Zukunft. Was für Grenzen haben Michelle und Gigi sich dafür gesetzt? Das haben sie Promiflash verraten.

Michelle verrät im Promiflash-Interview, dass sie und Gigi sich keine richtigen Grenzen gesetzt haben. "Weil im Grunde ja klar sein müsste, was man vom Partner nicht sehen will", erklärt die Blondine und fügt hinzu, dass ihre Schmerzensgrenze aber nicht besonders hoch sei: "Weil ich sehr schnell getriggert werde, wenn ich von Gigi Kleinigkeiten sehe, die mich an große Fehler von ihm aus der Vergangenheit erinnern könnten." Eine emotionale Bindung zu einer Verführerin wäre für sie aber deutlich schlimmer als eine körperliche.

Für Gigi hingegen wäre beides gleich schlimm – sowohl eine körperliche als auch eine emotionale Beziehung würde er nicht verzeihen. Der Gedanke, dass er der Versuchung nicht standhalten könnte, bereitet ihm aber keinerlei Sorgen: "Ich hatte keine Zweifel vor der Teilnahme. Für einen Menschen, der außerhalb der Sendung seine Bestätigung immer bekommt, müsste die Zeit easy sein." Für einen Mann hingegen, der im Alltag nicht viel Aufmerksamkeit bekomme und in der Villa plötzlich schon, sei das Experiment tatsächlich eine große Versuchung.

"Temptation Island V.I.P." ab 04.10. jeden Dienstag eine Folge bei RTL+

RTL / Seapoint Michelle und Gigi bei "Prominent getrennt"

RTL / Frank J. Fastner Michelle Daniaux und Gigi Birofio, "Temptation Island V.I.P."-Kandidatn 2022

RTL / Seapoint Luigi Birofio und Michelle Daniaux bei "Prominent getrennt" 2022

