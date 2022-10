Amal Clooney verrät: Das schrieb George ihr in Liebesbriefen

So hat ihre wunderbare Liebe begonnen. Amal Clooney (44) und George Clooney (61) sind seit 2014 verheiratet. Die beiden haben sogar zwei gemeinsame Kinder. Dabei gab es wohl anfangs einige Zweifel an der Ehe des "Ocean's Eleven"-Schauspielers und der hübschen Menschenrechtlerin. Doch die beiden haben es allen gezeigt und gelten jetzt als eines der Traumpaare in Hollywood. George schrieb seiner Liebsten sogar süße Liebesbriefe.

Amal verriet während des Gesprächs mit der "CBS Morning"-Moderatorin Gayle King (67), was in den herzlichen Notizen stand. "Einige davon kamen von seinem Hund. Der Hund brauchte einen Menschenrechtsanwalt, um ihn aus dem Weinkeller zu retten. Daran erinnere ich mich", erzählte sie. "Wer wird schon auf einen Hund böse sein?" scherzte George im Gegenzug und verteidigte sein Handeln.

Das Paar erinnerte sich außerdem an die Zeit, als sie sich ineinander verliebten. "Das war ganz einfach. Es war in dem Moment, als sie zur Tür hereinkam. Ich war einfach von ihr angetan. Und der lustige Teil war, dass ich nicht wusste, ob sie mich mögen würde", verriet George. "Ich traf ihn und dachte, ich bin so froh, dass es jemanden wie ihn auf der Welt gibt. Ich habe mir nicht unbedingt vorgestellt, dass ich mein Leben mit ihm verbringen würde oder dass wir diese unglaubliche Familie haben würden", fügte Amal hinzu.

Anzeige

Getty Images George und Amal Clooney, Oktober 2021

Anzeige

Getty Images George und Amal Clooney, Oktober 2021

Anzeige

Getty Images Amal und George Clooney, September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de