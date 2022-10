Dating-Fail: Schauspielerin Drew Barrymore wurde versetzt!

Drew Barrymore (47) spricht über ihr Datingleben! Vor rund sechs Jahren ließ sich die Schauspielerin von Will Kopelman, dem Vater ihrer Kinder, scheiden. Er ist bereits neu verheiratet – sie hatte seitdem offenbar nicht allzu viel Glück in der Liebe. Die "50 erste Dates"-Darstellerin ist Single und scheint sich eher auf ihre Töchter zu konzentrieren. Vor ein paar Jahren hat sie mal Dating-Apps ausprobiert: Drew wurde jedoch zurückgewiesen!

In der Show "Watch What Happens Live With Andy Cohen" erinnerte sie sich zurück an ihre Erfahrungen mit dem virtuellen Kennenlernen. "Ich wurde versetzt und hatte nicht mal wirklich Matches", plauderte Drew offen aus. Ihre Freunde versicherten ihr, dass sie Erfolg haben werde – "es war wie ein Autounfall", scherzte sie daraufhin.

Vor ihren gescheiterten Ehen schien es bei dem Hollywoodstar aber rundzulaufen. In einem anderen Interview erzählte Drew, dass sie mit dem Schauspieler Luke Wilson (51) sogar eine offene Beziehung geführt hat. Laut Drew war so etwas besonders in den 1990ern ganz normal: "Wir waren jung und wild."

Anzeige

Getty Images Drew Barrymore und Will Kopelman, Oktober 2015

Anzeige

MEGA Drew Barrymore mit ihren Kids, Ex-Mann Will und dessen neuer Partnerin

Anzeige

Getty Images Luke Wilson und Drew Barrymore in Los Angeles, 1999

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de