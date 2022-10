Hot! Rihanna wirft sich für A$AP Rockys Geburtstag in Schale

Rihanna (34) beweist wieder ihr Gespür für Mode! Im Mai dieses Jahres durften die Sängerin und ihr Partner A$AP Rocky (34) ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt willkommen heißen. Bereits wenige Wochen nach der Geburt zeigte sich die Musikerin wieder in der Öffentlichkeit und das in gewohnt stylishen Outfits. Anlässlich des Geburtstags ihres Liebsten warf sich Rihanna nun wieder mächtig in Schale.

Paparazzi lichteten die 34-Jährige in der Nacht zum Montag gemeinsam mit ihrem Partner vor einem Restaurant in Hollywood ab. Die "We Found Love"-Interpretin wählte für das romantische Geburtstagsdinner mit A$AP ein knöchellanges schwarzes Kleid. Der halbtransparente Stoff sowie der hohe Beinschlitz sorgten bei dem Outfit für einen Hingucker. Dazu kombinierte die Unternehmerin dezenten Schmuck in Silber sowie ein Paar schwarze Stilettos. Auch A$AP putzte sich für das Date mit der Mutter seines Kindes heraus.

Das Paar scheint nun nach der Geburt wieder zurück in seinen normalen Alltag zu kehren und sich vermehrt Zeit für Zweisamkeit zu nehmen. Zudem zieht es Rihanna auch wieder zurück auf die Bühne. Erst vor wenigen Tagen verkündete die Neu-Mama, dass sie beim kommenden Superbowl auftreten wird.

Backgrid Rihanna, Sängerin

TPG / BACKGRID A$AP Rocky und Rihanna

TPG / BACKGRID Rihanna und A$AP Rocky in Hollywood

