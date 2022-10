Noch mal "3 Engel für Charlie"? Drew Barrymore wäre bereit!

Wäre eine Fortsetzung von 3 Engel für Charlie theoretisch möglich? Im Jahr 2000 begeisterten Cameron Diaz (50), Drew Barrymore (47) und Lucy Liu (53) in dem beliebten Actionfilm, der auf der gleichnamigen TV-Serie basiert. Weil der Streifen so ein großer Erfolg war, gab es mit "3 Engel für Charlie – Volle Power" 2003 einen zweiten Teil. Seitdem war es jedoch still um das Franchise. Ob es jemals einen dritten Part geben wird, ist nicht bekannt. Doch fest steht jedenfalls: Drew wäre sofort dabei!

In ihrem Podcast "Drew's News" wurde die 47-Jährige gefragt, ob sie sich erneut als sexy Agentin Dylan Sanders vor die Kamera stellen würde. "Ich würde es sofort machen – auf der Stelle. Die Antwort ist ein klares 'Ja'! Ich würde immer 'Ja' sagen!", beteuerte Drew daraufhin und fügte hinzu: "Ich wäre auch überrascht, wenn einer von uns beschließen würde, dass wir keinen dritten Teil mehr machen."

Sowohl mit Lucy als auch mit Cameron steht sie bis heute in Kontakt – mit Letzterer ist sie sogar sehr gut befreundet. Anlässlich ihres 50. Geburtstags schwärmte Drew gegenüber Bild am Sonntag von ihrer Freundin: "Cameron ist meine Seelenverwandte, sie ist mein Spiegel, mein besseres Ich. Ich habe nie zuvor eine solche Verbindung zu einer Person gespürt. Es ist ein Geschenk, diese Frau in meinem Leben zu haben." Die beiden haben sich bereits im Teenager-Alter kennengelernt.

Anzeige

Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin

Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Drew Barrymore,Cameron Diaz und Lucy Liu in "3 Engel für Charlie"

Anzeige

Getty Images Cameron Diaz und Drew Barrymore

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de