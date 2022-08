Cameron Diaz wird 50: Süße Worte von BFF Drew Barrymore

Diese Hollywood-Freundschaft ist etwas ganz Besonderes! Seit über 30 Jahren sind Cameron Diaz (49) und Drew Barrymore (47) bereits ein Herz und eine Seele. In den Drei Engel für Charlie-Filmen standen die beiden Schauspielerinnen gemeinsam als heiße Agentinnen vor der Kamera – und blieben auch abseits der Kamera immer miteinander verbunden. Am Dienstag feiert Cameron ihren 50. Geburtstag. Aus diesem Anlass widmete ihre BFF Drew ihr nun eine süße Liebeserklärung!

"Cameron ist meine Seelenverwandte", schwärmte die 47-Jährige gegenüber Bild am Sonntag von ihrer Freundin. Sie führte weiter aus, noch nie so eine Verbindung zu einer Person gespürt zu haben – sie sei unheimlich dankbar, Cameron in ihrem Leben zu haben. Drew versicherte, sich mit der Blondine immer austauschen zu können: "Cam war da, wenn es mir dreckig ging, in meinen schlimmsten Momenten hat sie meine Hand gehalten, in meinen besten Momenten haben wir zusammen gefeiert."

Seit gut zwei Jahren verbindet Cameron und Drew noch etwas mehr – denn das baldige Geburtstagskind wurde 2019 erstmals Mama. Gemeinsam mit Ehemann Benji Madden (43) begrüßte sie die kleine Raddix auf der Welt. Die Mutterschaft schweißte Cam und Drew erneut zusammen, wie diese erklärte: "Wir sind Mütter und haben dieselben Probleme."

United Archives GmbH/ Action Press Drew Barrymore, Cameron Diaz und Lucy Liu in "Drei Enge für Charlie"

Getty Images Drew Barrymore und Cameron Diaz 2003

Getty Images Cameron Diaz, Schauspielerin

