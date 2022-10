Total verknallt: So lernte Kaley Cuoco ihren Freund kennen

Da ist wohl jemand bis über beide Ohren verliebt! Erst Anfang des Jahres durchlebte Kaley Cuoco (36) nach der Scheidung von ihrem Ex-Mann Karl Cook (31) eine schwierige Phase in ihrem Leben. Diese Zeit ist zum Glück vorbei. Denn die Schauspielerin ist wieder glücklich vergeben an Tom Pelphrey (40). Ihr Schauspielkollege und sie gaben sogar erst vor zwei Wochen ihr Red-Carpet-Debüt als Paar bei den Emmy Awards. Jetzt verriet Kaley in einem Interview, dass es bei ihnen Liebe auf den ersten Blick war!

Anlässlich der Premiere ihres neuen Films "Meet Cute" in New York gab Kaley einige neue Details zu ihrer Beziehung mit Tom preis. In der Talkshow "Entertainment Tonight" plauderte sie aus, dass sie den "Ozark"-Schauspieler durch ihren gemeinsamen Manager kennengelernt habe. Die The Big Bang Theory-Darstellerin war im April zur Staffel-Premiere der Serie als Gast eingeladen gewesen. "Ich kam dort an und war so aufgeregt. Dann sind wir uns begegnet – es war Liebe auf den ersten Blick!", schwärmte sie.

Erst im Mai machten Kaley und Tom ihre Beziehung über Instagram offiziell. Mit einer Fotostrecke teilte die hübsche Blondine ihre Liebe zu Tom mit ihren Fans. Unter dem Post schrieb sie damals: "Die Sonne bricht durch die Wolken, goldene Strahlen gleiten in meine Augen und mein Herz, gelbe Strahlen durchbrechen das Grau."

Getty Images Kaley Cuoco und Tom Pelphrey bei den Emmy Awards 2022

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco und Tom Pelphrey im Juli 2022

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco und Tom Pelphrey auf Polaroids

