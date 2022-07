Zum 40.: Kaley Cuoco macht ihrem Freund eine Liebeserklärung

Kaley Cuoco (36) findet zum Geburtstag ihres Partners Tom Pelphrey (40) liebevolle Worte! Im vergangenen Mai hatte die The Big Bang Theory-Darstellerin die Beziehung zu dem Ozark-Star öffentlich gemacht. Seitdem lässt die Ex-Frau von Karl Cook (31) ihre Fans im Netz auch immer wieder an ihrem Liebesglück teilhaben. Nun stand für den in New Jersey geborenen Schauspieler ein großer Tag an: Tom feierte seinen 40. Geburtstag, zu dem ihm Kaley einen süßen Post widmete.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Blondine jetzt einen Schnappschuss ihres Liebsten, auf dem er herzlich lacht. Unter dem Beitrag begann sie dann nur so von dem Geburtstagskind zu schwärmen. "An den unglaublichen Mann, der mich auf alle möglichen Arten gerettet hat... Happy Birthday, Baby!", schrieb die 36-Jährige. Sie fügte hinzu, dass man den frischgebackenen 40-Jährigen einfach nur verehren könne. "Die Welt erstrahlte an dem Tag, an dem du geboren wurdest. Ich liebe dich", beendete sie ihr Loblied schließlich.

Auch in ihrer Story teilte die in Camarillo geborene Beauty einige Eindrücke der gemeinsamen Erlebnisse und ließ ihre Community hautnah an all den Dingen teilhaben, die sie an Tom so liebt. "Das Geburtstagskind mit dem besten Lachen" oder "So viele schöne Abenteuer liegen noch vor uns" war unter einigen Aufnahmen zu lesen.

Instagram / kaleycuoco Tom Pelphrey und Kaley Cuoco

Instagram / kaleycuoco Tom Pelphrey und Kaley Cuoco

Instagram / kaleycuoco Tom Pelphrey und Kaley Cuoco im Mai 2022

