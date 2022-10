Hand in Hand: Süße Pärchenfotos von Meghan und Prinz Harry!

Herzogin Meghan (41) und Prinz Harry (38) begeistern ihre Fans! In den vergangenen Jahren hatten die ehemalige Schauspielerin und der Sohn des britischen Königs nicht immer nur positive Schlagzeilen erzeugt. Besonders ihr Rücktritt von ihren royalen Pflichten spaltete 2020 die Gemüter – ebenso wie zahlreiche fiese Gerüchte über die US-Amerikanerin. Nun sorgen die beiden jedoch für große Begeisterung: Neue Fotos zeigen Meghan und Harry als absolutes Powerpaar!

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte der Fotograf Misan Harriman am Montagabend gleich zwei Schnappschüsse der zweifachen Eltern. Auf einem der Fotos schaut die Beauty stark in die Kamera – ihr Mann lächelt zurückhaltend, während er ihre Hand hält. Eine weitere Aufnahme zeigt die beiden in Schwarz-Weiß von der Seite. In den Kommentaren häufen sich die Komplimente der Fans: "Ein wunderschönes Foto von zwei Menschen, die sich trotz allem füreinander entschieden haben!", schrieb ein User, ein anderer merkte an: "Was für ein schönes und kraftvolles Bild."

Die beiden Schnappschüsse wurden vor gut einem Monat in Manchester gemacht, als Harry und Meghan dort den One Young World Summit besucht hatten. Nur wenige Tage später musste der Rotschopf jedoch übereilt nach Schottland reisen – dort verstarb am 8. September seine Großmutter Queen Elizabeth II. (✝96) auf Schloss Balmoral.

Misan Harriman Prinz Harry und Herzogin Meghan

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry beim One Young World Summit in Manchester

