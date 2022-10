Mit 72: Iris Berben begeistert auf der Pariser Fashion Week

Iris Berben (72) zeigt, dass Schönheit kein Alter kennt! Sie feierte schon in den 70er-Jahren ihren Durchbruch und stand seitdem für zahlreiche Film- und Fernsehrollen vor der Kamera – und obwohl sie inzwischen 72 Jahre alt ist, denkt sie gar nicht ans Aufhören! Wie fit und gut sie sich in ihrer Haut fühlt, zeigte die Schauspielerin jetzt auf dem Laufsteg: Auf der Fashion Week in Paris begeisterte Iris das Publikum in einem heißen Leder-Look.

Sie modelte für die Marke L'Oréal – und steckte mit ihrem Auftritt die jüngeren Models locker in die Tasche. Ganz entspannt schritt Iris in einer glänzenden Lederhose, der dazugehörigen Jacke und schwarzen Pumps sowie einem auffälligen Make-up mit weißem Kajal über den Laufsteg. Dabei legte sie auch gleich noch eine kleine Tanzeinlage hin, strahlte ins Publikum und begeisterte alle mit ihrer tollen Ausstrahlung.

Zu ihrem 70. Geburtstag hatte Iris erklärt, dass sie sich selbst immer noch sehr erotisch finde. Das drücke sich jetzt nur anders aus als früher: "Erotik hört nie auf, sie wird nur anders besetzt!", hatte sie klargestellt. Jetzt verknüpfe sie diese vielmehr mit Klugheit, Ironie und Selbstverständnis.

Iris Berben, Schauspielerin

Iris Berben im Oktober 2022 in Paris

Iris Berben bei der Pariser Fashion Week 2022

