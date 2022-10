Süße Fotos: Jenny Frankhauser meldet sich aus dem Wochenbett

Jennifer Frankhauser (30) hält Fans auf dem Laufenden! Vor fünf Tagen wurde die einstige Dschungelcamp-Gewinnerin zum ersten Mal Mutter. Mit ihrem Partner Steffen König hieß sie Sohnemann Damian Andreas willkommen. Ihre Schwangerschaft hatte Jenny im Detail dokumentiert. Auch nach der Geburt dürfen sich ihre Follower aber über Mama-Updates freuen. Nun meldete sich Jenny zum ersten Mal nach der Geburt im Netz!

Via Instagram postete die 30-Jährige ein paar niedliche Fotos. Unter anderem ist sie darauf nach der Entbindung im Krankenhaus mit ihrem Kind auf dem Arm zu sehen. Doch Jenny gibt auch einen Einblick in ihr neues Leben: Müde, aber mit einem Daumen nach oben guckt sie in die Kamera, während sie ihren Nachwuchs hält. "Liebe Grüße aus dem Wochenbett von der glücklichsten Familie des ganzen Universums!", schrieb sie zu dem Post und bedankte sich für all die Glückwünsche. "Uns geht es sehr gut, wir melden uns in ein paar Tagen und genießen unsere Kennenlernzeit mit unserem zuckersüßen Engelchen Damian in vollen Zügen!"

Doch nicht nur die Neu-Mama selbst freut sich unheimlich über ihren Familienzuwachs. Auch ihre Schwester Daniela Katzenberger (36) meldete sich zu Damians Geburt zu Wort – obwohl zwischen ihr und Jenny angeblich Streit herrscht. "Willkommen kleiner Prinz", schrieb die Kult-Blondine via Instagram.

Jenny Frankhausers Sohn Damian

Jenny Frankhauser mit ihrem Sohn

Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser

