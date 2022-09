So schnell wusste Laura Maria Rypa von ihrer Schwangerschaft

Laura Maria Rypa (26) wartet voller Freude auf ihr erstes Kind! Vor wenigen Wochen ließ die Influencerin die Bombe platzen, dass sie trotz der Achterbahnfahrt in ihrer Beziehung mit Pietro Lombardi (30) ein gemeinsames Kind mit dem Sänger erwartet. In welchem Schwangerschaftsmonat die 26-Jährige aktuell ist, hält sie allerdings weiterhin ganz eisern unter Verschluss. Dass Laura ein Baby bekommt, hat sie aber direkt gemerkt!

"Eigentlich direkt in der ersten Woche. Alle Anzeichen, die auf eine Schwangerschaft hindeuten, hatte ich", erklärte sie auf die Frage, wann sie von ihrer Schwangerschaft erfahren habe, auf Instagram. Besonders die Übelkeit spielt bei der Netzbekanntheit nämlich eine große Rolle – und beschäftigt sie auch jetzt noch. "Ich glaube, das mit der Übelkeit wird sich bei mir noch bis zum Ende hin durchziehen", berichtete sie traurig. Ansonsten wachse Lauras Bauch gerade einfach fleißig, schloss sie das Update ab.

Pietro gibt natürlich alles, um seine Freundin in dieser Phase bestmöglich zu unterstützen. Auch er ist überglücklich über seinen Nachwuchs – und konnte die Nachricht, obwohl das Kind geplant war, zunächst gar nicht glauben. Wie Laura ihm davon erzählt hat, ist offenbar eine lange Geschichte: "Die reinste Katastrophe. Aber das Thema erzähle ich euch mal in Ruhe", kündigte sie an.

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im September 2022

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa zeigt ihren Babybauch, August 2022

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit Laura Maria Rypa, Oktober 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de