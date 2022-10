Ausraster im Flugzeug: Kippte Brad Pitt Alkohol über Kids?

Die Vorwürfe gegen Brad Pitt (58) werden immer übler! 2016 hatten der Schauspieler und seine damalige Frau Angelina Jolie (47) bekannt gemacht, dass sie sich nach fast zehn Jahren als Paar getrennt hatten. Der Auslöser für das Liebes-Aus soll ein Ausraster des Hollywoodstars in einem Flugzeug gewesen sein – der "Fight Club"-Darsteller soll gegenüber seiner Gattin und seinen Kindern gewalttätig geworden sein. Jetzt enthüllte Angelina neue Details über den Vorfall: Kippte Brad Alkohol über seine Kids?

Aus offiziellen Gerichtsunterlagen, die New York Times vorliegen, gehen die Vorwürfe der Schauspielerin hervor. Demnach sei der heute 58-Jährige in dem Flieger alkoholisiert ausgerastet, habe Angelina gepackt und geschüttelt. Zudem soll Brad seine Frau und Kinder mit Bier und Rotwein begossen haben. "Alle hatten Angst. Viele weinten", wird Angelina in den Dokumenten zitiert.

Nach dem Vorfall hatte damals sogar das FBI gegen den Oscar-Preisträger ermittelt – eine Anklage gegen Brad wurde jedoch nicht erhoben. Angelina war damit aber nicht zufrieden: Wie zuletzt herauskam, soll die 47-Jährige deshalb sogar selbst eine Klage gegen die Behörde eingereicht haben.

