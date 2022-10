Oben ohne am Strand: Britney Spears teasert neue Frisur an

Britney Spears (40) hat sich augenscheinlich von ihrer langen Mähne getrennt. Im Netz hält die Sängerin ihre rund 42 Millionen Abonnenten stets über ihr Leben auf dem Laufenden. Dabei präsentiert sich die Beauty auch immer wieder freizügig. So posierte sie vor wenigen Wochen beispielsweise erst oben ohne in ihrem heimischen Pool. Nun verriet Britney, dass sie sich die Haare abgeschnitten habe und präsentierte die neue Frisur nur wenig bekleidet am Meer.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die große Schwester von Jamie Lynn Spears (31) nun einen Clip, in dem sie sich nur in Bikinihose und Hut am Strand rekelt. Dabei hatte Britney ihre Haare zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden, der bei genauerer Betrachtung allerdings deutlich kürzer ausfällt als noch vor wenigen Wochen. "Ich habe alle meine Haare abgeschnitten", kommentierte die 40-Jährige ihren Post. Sie fuhr fort, dass sie ihre neue Frisur allerdings noch nicht in ihrer vollen Pracht zeigen wolle.

In den Kommentaren unter dem Video gingen die Meinungen zu Britneys neuem Haarschnitt auseinander. Während einige Nutzer scherzten, dass die "Toxic"-Interpretin schlichtweg ihre Extensions rausgenommen habe, fanden andere User Gefallen an dem veränderten Look. "Ich liebe deine kurzen Haare!", kommentierte beispielsweise ein Fan. Zudem appellierten die Follower an das Ge­wissen der Zweifachmama, Sonnencreme zu benutzen.

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears im Oktober 2022

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, Popmusikerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de