Nächstes Nackt-Pic! Britney Spears posiert oben ohne im Netz

Britney Spears (40) lebt ihre gewonnene Freiheit mal wieder in vollen Zügen aus. Seit dem Ende ihrer 13 Jahre andauernden Vormundschaft präsentiert sich die "Circus"-Interpretin immer wieder freizügig im Netz. Egal ob sie mit einem Höschen bekleidet oder ganz splitterfasernackt auf den Schnappschüssen posiert – ihre rund 42 Millionen Follower haben schon fast alles zu Gesicht bekommen. Nun teilte die Sängerin schon die nächsten Nackt-Fotos: Nur mit einer gelben Bikinihose bekleidet schien Britney etwas Zeit am Pool zu genießen.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 40-Jährige jetzt gleich vier Fotos, die sie alle oben ohne abbilden – allerdings gleichen sich jeweils zwei der vier Bilder stark. Ihre nackten Brüste verdeckte die in Mississippi geborene Beauty gekonnt mit ihren Haaren, während sie untenherum eine knappe Bikinihose trug. Den Post ließ Britney zwar unkommentiert, jedoch schien sie die Zeit in der Sonne sichtlich zu genießen.

Auch bei den Fans schienen die neusten Bilder der Nacktschnecke bestens anzukommen, denn unter dem Beitrag sammelten sich viele entzückte Kommentare. "Innerlich und äußerlich wunderschön. So stolz auf dich Britney" oder "Meerjungfrauen-Britney", schrieben die Abonnenten. Doch einige Nutzer waren von den ewigen freizügigen Schnappschüssen auch etwas genervt oder irritiert. So schrieb ein Fan beispielsweise, dass sie ihre beiden Söhne bedenken sollte, wenn sie solche Fotos teilt, während ein anderer sogar an sie appellierte, sich Hilfe zu suchen.

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears im September 2022

Anzeige

Twitter / britneyspears Britney Spears im August 2022

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, Musikerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de