Georgina Fleur entzückt: Ihre Tochter läuft ganz ohne Hilfe

Georgina Fleurs (32) Kind hat einen weiteren kleinen Meilenstein geknackt! Im August 2021 wurde die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin zum ersten Mal Mutter. Gemeinsam mit ihrem Ex-Freund Kubi durfte sie eine Tochter auf der Welt begrüßen, deren Privatsphäre die Mama jedoch großenteils wahrt. So ist nicht einmal der Name ihres Nachwuchses bekannt. Doch nun teilte sie einen ganz besonderen Moment ihres Kindes: Georginas Tochter kann inzwischen schon ganz alleine laufen.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 32-Jährige nun einige Clips, in denen die Kleine begeistert durch die Gegend tapst. "Mit Schühchen leider noch etwas wackelig", schrieb der TV-Star zu einer der Aufnahmen. Augenscheinlich war das Mutter-Tochter-Duo gerade mit einer Freundin unterwegs, denn neben Aufnahmen von Kaffee und Macarons teilte Georgina auch einige Videos, in denen eine dunkelhaarige Frau mit ihrem Kind spielt. Anschließend verriet die Influencerin, dass ihr Nachwuchs neue Bekanntschaften während des kleinen Ausflugs gemacht habe. So erkundete ihre Tochter in einem der Videos beispielsweise gemeinsam mit einem anderen Kind eine Sitz-Ecke.

Schon an den ersten Schritten ihres Sprösslings hatte die ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidatin ihre Community teilhaben lassen. Im vergangenen Juli hatte sie begeistert erzählt, dass ihr Mini-Me seinen ersten Geh-Versuch unternommen habe. "Mein Baby läuft mit zehneinhalb Monaten", freute Georgina sich damals.

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter, August 2022

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleurs Tochter im Oktober 2022

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur und ihre Tochter im August 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de