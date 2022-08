So sehr hat sich Georgina Fleurs Leben mit Baby verändert

Georgina Fleur (32) scheint in ihrer Rolle als Mutter vollkommen aufzugehen! Die deutsche Reality-TV-Bekanntheit feierte erst vor wenigen Tagen den ersten Geburtstag ihrer Tochter. Schon seit über einem Jahr erfreut sie sich an ihrem Nachwuchs und lässt ihre Fans an ihrem Alltag mit Baby teilhaben. Dieser sah vor ein paar Jahren noch ganz anders aus: So sehr hat sich Georginas Leben seit der Geburt verändert!

In ihrer Instagram-Story gab sie nun offen zu, dass sich ihr Leben seitdem "gewendet" habe. "Was nichts Negatives ist – ganz im Gegenteil, meine Tochter ist meine Erfüllung. Ich bin jeden Tag dankbar, sie in meinem Leben zu haben", schwärmte Georgina im gleichen Zuge von ihrem Nachwuchs. Doch die einstige Bachelor-Kandidatin habe auch manchmal Angst, etwas falsch zu machen.

"Und dann gibt es die Mutti-Mafia auf Insta, die verunsichert einen manchmal noch mehr. Aber ich glaube, Baby und ich meistern das ganz gut zusammen", meinte Georgina. Anscheinend klappt alles so gut, dass sie sich auch weiteren Nachwuchs vorstellen kann. Das könnte aber noch ein bisschen dauern: "Zum jetzigen Zeitpunkt nicht", erklärte sie, aber in ein paar Jahren könnte es so weit sein.

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur bei der Geburt ihrer Tochter

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Influencerin

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer kleinen Tochter

Anzeige

Hättet ihr jemals gedacht, dass Georgina so in ihrer Rolle als Mutter aufgehen würde? Ja, auf jeden Fall! Nee, das hat mich schon überrascht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de