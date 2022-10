Insider packt aus: Beim Sommerhaus-Wiedersehen knallt es!

Toppt das diesjährige Das Sommerhaus der Stars-Wiedersehen noch einmal alles? Am Sonntag ist es endlich so weit: Das Finale der siebten Staffel des beliebten Reality-TV-Formats flimmert über die TV-Bildschirme. Direkt im Anschluss folgt das große Wiedersehen, das am vergangenen Dienstag gedreht wurde. Ein Insider verriet jetzt schon vor der Ausstrahlung: In der Reunionshow knallt es zwischen den Kandidaten noch einmal richtig!

Ein Produktionsmitarbeiter plauderte nun gegenüber Bild aus, dass sich einige der Mitstreiter schon am Abend vor dem Dreh getroffen haben. Dabei sollen sie abgesprochen haben, dass sie beim großen Wiedersehen unter anderem mit Stephen Dürr (48) und seiner Frau Katharina abrechnen wollen. Und tatsächlich: In der Reunionshow soll der Fußballer Mario Basler (53) total gegen den Schauspieler gewettert haben. "Die beiden bekamen sich in die Haare, wer das Recht hat, sich so und so zu verhalten", meinte der Informant zu wissen und fügte hinzu: "Es ging so heiß her... Dass es zu keiner Prügelei kam, grenzt an ein Wunder."

Auch Patrick Romer (26) soll beim Wiedersehen nicht gut weggekommen sein. Der Bauer sucht Frau-Star hatte sich während der gesamten Staffel immer wieder respektlos gegenüber seiner Freundin Antonia Hemmer (22) verhalten – sehr zum Leidwesen seiner Mitkandidaten. Laut dem Produktionsmitarbeiter seien heftige Sätze wie "Hast du keinen Respekt" und "Was bist du für ein beknackter Typ" dem 26-Jährigen gegenüber gefallen.

RTL / Stefan Gregorowius Katharina und Stephen Dürr, Sommerhaus-Bewohner 2022

RTL Mario Basler im Sommerhaus 2022

RTL / Stefan Gregorowius Patrick Romer und Antonia Hemmer, Sommerhaus-Bewohner 2022

