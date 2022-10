Sommerhaus-Spoiler! Dieses Promipaar holt sich den Sieg

Das Sommerhaus der Stars findet ein fulminantes Ende! Seit mehreren Wochen sorgte das beliebte Reality-TV-Format erneut für große Schlagzeilen und wilde Diskussionen bei den Zuschauern. Promis wie Mario Basler (53), Cosimo Citiolo (40) oder Kader Loth (49) kämpften in Bocholt um den Titel und stritten sich zudem, was das Zeug hielt. Am kommenden Sonntag geht die Sendung in die finale Runde: Wer kann sich den Sieg und damit 50.000 Euro sichern?

Achtung, Spoiler: Wer das Finale noch schauen will, sollte jetzt nicht weiterlesen!

Seit Mittwochabend ist die finale Folge der siebten Staffel auf RTL+ verfügbar. In der Episode kämpfen zunächst die Halbfinalisten Marco Cerullo (33) und Christina Grass (34), Patrick Romer (26) und Antonia Hemmer (22) sowie Diogo Sangre (28) und Vanessa Mariposa (29) gegeneinander. Nur die Bachelor in Paradise-Stars Marco und Christina und die Bauer sucht Frau-Bekanntheiten Patrick und Antonia ziehen anschließend ins Finale ein – und Letztere können sich dort den Titel schnappen!

Wie dieser Sieg wohl bei den Zuschauern ankommen wird? Immerhin stand besonders Patrick in den vergangenen Wochen hart in der Kritik: Der harsche Umgang des Landwirts mit seiner Freundin kam beim Publikum nämlich nicht gut an. "Dieser Patrick bringt mich dezent an meine Aggressivitätsgrenze", wetterte zuletzt ein Twitter-User gegen den TV-Bauern.

RTL / Stefan Gregorowius Die "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2022

RTL Die Sommerhaus-Kandidaten 2022

RTL / Stefan Gregorowius Patrick Romer und Antonia Hemmer, Sommerhaus-Bewohner 2022

Das Sommerhaus der Stars, RTL Patrick Romer und Antonia Hemmer bei "Das Sommerhaus der Stars"

