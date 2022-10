Kann König Charles bald wieder seinem alten Hobby nachgehen?

Ob König Charles III. (73) schon bald wieder dazu kommen wird, sich einem alten Hobby zu widmen? Am 8. September ist Queen Elizabeth II. (✝96) auf Schloss Balmoral in Schottland verstorben. Seither ist ihr Sohn der neue König und Staatsoberhaupt von Großbritannien und der restlichen Länder des Commonwealth. Doch trotz seines vollen Terminkalenders hat Charles nun die besten Voraussetzungen, sein Lieblingshobby wieder aufzunehmen!

Wie Hello! berichtete, war der jüngst ernannte König in jungen Jahren ein begeisterter Schwimmer. Diesem Hobby soll Charles zuletzt jedoch immer seltener nachgegangen sein – immerhin verfügte seine letzte Bleibe bloß über einen Pool im Freien. Wie das Magazin weiter schrieb, soll der 73-Jährige jedoch nie besonders begeistert von der Idee gewesen sein, beim Schwimmen im Garten von seinen Mitarbeitern beobachtet zu werden. Mit dem Umzug in den Buckingham Palace könnte sich das jedoch ändern: Denn das neue Zuhause des Königs verfügt über einen Innenpool, in dem der Monarch privat baden kann.

Dass Charles in seiner Art und Weise etwas eigen ist, bestätigten auch einige seiner Pallastangestellten in dem Buch "Höflinge packen aus: Die verborgene Macht hinter der Krone". Während einige Mitarbeiter von seinem wilden Temperament und Arbeitsmoral sprachen, betonten andere Insider, dass der Royal "sehr hohe Ansprüche an sich selbst" habe.

Anzeige

Getty Images König Charles III. und Queen Elizabeth II., Juni 2022

Anzeige

Getty Images König Charles III.

Anzeige

Getty Images König Charles und sein Sohn Prinz Harry bei der Beerdigung von Queen Elizabeth II.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de