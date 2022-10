Premiere: Helene Fischer spricht erstmals über ihre Tochter!

Es ist eine Premiere! Helene Fischer (38) ist wohl die bekannteste Sängerin Deutschlands. Mit ihren Hits wie "Atemlos" stürmte sie die Charts – und ihre Fans stürmten die Konzerthallen. Nun bereitet sich die Russland-Deutsche auf ihre kommende Tour vor. Dabei hat sie ein kleines Kind zu Hause, denn die Schlagerbekanntheit ist Ende vergangenen Jahres Mutter geworden. Ihre Tochter hält sie aus dem Scheinwerferlicht eigentlich heraus: Doch jetzt verlor Helene erstmals niedliche Worte über ihr Baby!

Im Interview mit der Gala machte sie nun deutlich, dass der Apfel wohl nicht weit vom Stamm fällt: "Sie singt jetzt schon. Ist schon ein lautes Stimmchen da", plauderte Helene ungewohnt ehrlich aus. Außerdem sprach sie darüber, wie die Vorbereitungen für ihre zahlreichen Konzerte als Mutter so laufen: "Natürlich haben mich junge Mütter gewarnt und gesagt: 'Bist du denn wahnsinnig, dir das vorzunehmen?!' Jetzt rückt das Ganze näher und jetzt merke ich auch allmählich: 'Huppala.'"

Viele Fans dürfte es überraschen, dass die "Herzbeben"-Interpretin so offen über ihre Tochter spricht. Denn sie verkündete nicht mal selbst ihre Schwangerschaft! Ein Insider offenbarte die Baby-News, was Helene damals ziemlich traurig machte: "Diesmal gab es aber wohl Menschen in meinem näheren Umfeld, die anvertraute und persönliche Informationen mit den Medien geteilt haben, was mich in diesem Fall eigentlich am meisten enttäuscht", schrieb sie im Netz.

