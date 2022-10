So weit fortgeschritten ist Molly-Mae Hagues Schwangerschaft

Molly-Mae Hague (23) gibt einen Hinweis auf den Geburtstermin ihres Babys! Mit ihrem Partner Tommy Fury erwartet die britische Love Island-Bekanntheit derzeit ihr erstes Kind. Das Paar verriet bereits, dass es schon seit dem Tag seines Kennenlernens einen Namen ausgesucht hat. Im Netz zeigte die werdende Mama außerdem ihren runden Babybauch. Allzu lange kann es bis zur Geburt also nicht mehr dauern. Nun verriet Molly sogar, in welchem Schwangerschaftsmonat sie ist!

In einem YouTube-Video sprach die 23-Jährige über ihre Schwangerschaft und verriet dabei: "Wenn ich es bekannt gebe, habe ich noch drei Monate vor mir." Nachdem Molly die Baby-News Ende September publik gemacht hat, sollte sie nun im sechsten Monat sein. Den genauen Termin will sie aber für sich behalten. "Es ist einfach nichts, was ich teilen werde. Aber anhand meiner Videos werdet ihr bestimmt herausfinden, wann das Baby kommen wird", erklärte der Reality-TV-Star.

Somit hatte Molly ihre Schwangerschaft ganze sechs Monate für sich behalten. Damit ihre Follower keinen Verdacht schöpfen, hatte die Influencerin vor allem weite Kleidung gewählt. Auf ihren Instagram-Bildern war sie unter anderem in einem grauen Oversize-Jogginganzug, in dicken Bomberjacken oder mit einer Tasche vor dem Bauch zu sehen.

Instagram / tommyfury Tommy Fury und Molly-Mae Hague im Januar 2022

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague, britische "Love Island"-Stars

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague, britische Influencerin

