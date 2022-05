Marnie Simpson (30) und ihr Verlobter haben sich einen ganz besonderen Namen überlegt! Vor wenigen Tagen verkündete die Geordie Shore-Bekanntheit süße Neuigkeiten: Sie und Casey Johnson (27) begrüßten ihr zweites Baby. Nach Sohnemann Rox hießen sie wieder einen Jungen auf der Welt willkommen. Die Reality-TV-Bekanntheit hat dazu schon ein niedliches Foto gepostet. Jetzt meldete sich auch Casey im Netz – und verriet sogar den Namen des Kleinen!

Via Instagram teilte der frischgebackene Zweifach-Vater ein Foto, auf dem er seinen Sohn liebevoll küsst. Zu dem Schnappschuss gab Casey sogar noch weitere Details zu seinem jüngstes Familienmitglied preis: Das Neugeborene trägt den Namen Oax Rubi Johnson. "Ein wunderschöner Name", kommentierte ein Fan. Außerdem wurde er am 16. Mai um 11:30 Uhr geboren – mit einem Gewicht von etwa 2.780 Gramm.

Damit dürfte der Kinderwunsch des Paares endgültig erfüllt sein. "Unser wundervoller Junge, du hast unsere Familie komplett gemacht", schrieb Casey. Auch Marnie hatte in ihrem Post bereits beteuert: "Wir sind überwältigt, unsere Familie ist komplett!" Rox und Oax scheinen also auf kein weiteres Geschwisterchen zu bekommen.

Anzeige

Instagram / marns Marnie Simpson und Casey Johnson im Januar 2022 in London

Anzeige

Instagram / caseycodyj Casey Johnson und sein Sohn Oax Rubi

Anzeige

Instagram / marns Marnie Simpson und Casey Johnson (r.) mit ihrem Sohn Rox

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de