Scheidung von Tom? Gisele Bündchen zeigt sich ohne Ehering!

Gisele Bündchen (42) heizt die Gerüchteküche weiter an! Bereits seit Wochen halten sich die Spekulationen über die Ehe des Topmodels. Die Beziehung zu Ehemann Tom Brady (45) soll am Ende sein – sogar eine Scheidung steht bereits im Raum. Weder die Brasilianerin noch der Football-Star äußerten sich bisher zu den Schlagzeilen. Doch die Beauty setzte nun offenbar ein Zeichen: Gisele wurde ohne ihren Ehering am Finger abgelichtet...

Aktuelle Bilder, die TMZ Sports vorliegen, zeigen den früheren Victoria's Secret-Engel am Montag in Miami. Dort besuchte die 42-Jährige ein Fitnessstudio – und ließ ihren Ehering offenbar zu Hause. Denn am Finger der zweifachen Mutter funkelte kein goldener Reif. Ob Gisele das Symbol für ihre Ehe wohl bewusst abgelegt hat, weil ihre Beziehung vorbei ist?

Was genau die Ehekrise des Paars ausgelöst hat, ist bisher unbekannt. Laut einem Insider soll jedoch keiner der beiden den anderen betrogen haben. "Tom und Gisele haben sich in letzter Zeit schwergetan, ihre Ehe am Laufen zu halten und sich auseinandergelebt!", erklärte die Quelle. Zudem sollen die beiden schon seit dem Sommer getrennt leben.

Getty Images Gisele Bündchen, Supermodel

Getty Images Gisele Bündchen im Februar 2019

Instagram / tombrady Gisele Bündchen und Tom Brady, Mai 2022

