Schmerzen: Kris Jenner kauft Weed-Gummibärchen für 700 Euro

Kris Jenner (66) versucht alles, um ihre Hüftschmerzen in den Griff zu bekommen. Die Mutter von Kim Kardashian (41) ist das Familienoberhaupt des Kardashian-Jenner-Clans und tut alles dafür, um ihre Kinder glücklich zu machen. Kürzlich modelte sie sogar für Kims Kosmetiklinie und begeisterte damit auch ihre Fans, denn: Kris zeigte sich komplett ungeschminkt. Gesundheitlich läuft bei der 66-Jährigen allerdings nicht so rund: Wegen ihrer anhaltenden Hüftprobleme griff der Keeping up with the Kardashians-Star jetzt zu einer etwas außergewöhnlichen Methode.

"Ich schlafe mit Schmerzen, und es scheint immer schlimmer zu werden", sagte die 66-Jährige während einer Episode von "The Kardashians". "Ich versuche nur, etwas Linderung zu bekommen. Im Staat Kalifornien ist das alles ganz legal. Man kann in einen Laden gehen und Gras-Gummis kaufen!" Kris beschloss also während eines Ausflugs nach Palm Springs einen Boxenstopp bei einer örtlichen Apotheke einzulegen. Nachdem sie festgestellt hatte, dass der Laden "wie eine verrückte Party, wie in den 70ern" roch, fragte Kris nach "etwas zur Entspannung oder gegen Gelenkschmerzen". Am Ende hatte Kris drei "Schlaf und Party"-Taschen im Gesamtwert von 732 Dollar gekauft.

"Ich bin ein bisschen nervös, weil ich diese Gummibärchen einnehme, aber ich werde wirklich alles tun, um zu sehen, ob meine Hüftschmerzen dadurch gelindert werden", sagte Kris. Und die Wirkung war nicht zu übersehen: Beim Abendessen war die Unternehmerin kaum zu halten. "Die Gummibärchen haben bei meiner Mutter eindeutig gewirkt", verriet Khloé Kardashian (38). "Ich glaube nicht, dass meine Mutter im Moment Hüftschmerzen hat, sie sieht nicht so aus", und merkte an, dass sie am glücklichsten sei, wenn ihre Familie "albern und unbeschwert ist und über sich selbst lachen kann".

Getty Images Kim Kardashian und Kris Jenner, April 2008

Getty Images Kris Jenner, Reality-TV-Star

Getty Images Kris Jenner und Khloe Kardashian, Oktober 2016

