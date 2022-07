Fans begeistert: Kris Jenner zeigt sich ganz ungeschminkt

Sie zeigt sich oben ohne. Kris Jenner (66) steht nun seit mehr als zehn Jahren im Rampenlicht – in der Show Keeping up with the Kardashians dreht sich alles um die berühmte Familie der 66-Jährigen. Ob Red Carpet, private Feiern oder auf Reisen – der Realitystar ist stets top gestylt und glamourös unterwegs. Jetzt bietet Kris ihren Fans einen seltenen Anblick und zeigt sich ungeschminkt!

Auf der offiziellen Instagram-Seite von Kim Kardashians (41) Kosmetiklinie stellt Kris die Produkte ihrer Tochter vor. "Ich bin in meinen 60ern und für mich ist es erstaunlich, eine neue Routine zu finden, die wirklich funktioniert", erklärte sie. In dem Clip ist die sechsfache Mutter zunächst noch geschminkt zu sehen– als die 66-Jährige schließlich ausführlich ihre tägliche Pflegeroutine vorstellt, zeigt sie sich hingegen ungeschminkt.

Die Community des Realitystars ist ganz aus dem Häuschen und feiert den natürlichen Look. "Ich liebe es, ihre nackte Haut zu sehen, sie ist umwerfend", schreibt eine begeisterte Userin. Ein anderer Fan fügt hinzu: "Kris, du siehst umwerfend aus ohne Make-up."

Getty Images Kris Jenner bei der MET Gala 2018

Getty Images Kim Kardashian und Kris Jenner

Instagram / krisjenner Kris Jenner im Louvre Juli 2022

