Was lief bei "Temptation Island V.I.P."-Aurelio & Fabienne?

Aurelio Savina (44) spricht Klartext! Der Reality-TV-Star tritt mit seiner Partnerin Lala Aluas bei Temptation Island V.I.P. an, um ihre offene Beziehung auf die Probe zu stellen. In der Show traf er dann auf ein bekanntes Gesicht: Mit der Verführerin Fabienne Gierke wollte der Muskelmann sich schon mal zum Sex treffen. Aber was war damals genau zwischen den beiden gelaufen? Das hat Aurelio Promiflash jetzt erklärt.

"Ich kannte sie tatsächlich nicht wirklich, zumindest nicht persönlich. Wir haben innerhalb von zweieinhalb Jahren circa zweimal geschrieben beziehungsweise gevoiced über WhatsApp", erzählte Aurelio im Promiflash-Interview und ergänzte, dass er nicht, wie Fabienne behauptet hatte, über zwei Jahre lang hinweg mit ihr Kontakt hatte. "Ein Sextreffen kam aber nicht zustande und somit hatte sich das erledigt. Es ging auch hier, wie bei all meiner Kommunikation mit Frauen, nur und ausschließlich um Sex. Nicht mehr und nicht weniger", betonte er. Außerdem fügte er hinzu, dass Lala wisse, dass er mit anderen Frauen über Sex schreibe.

Aber warum war es überhaupt damals nicht zu dem Sextreffen gekommen? "Wir haben zwar über Sex gesprochen und geschrieben, aber wie sich dann herausstellte, war das wohl alles nur heiße Luft. [...] Es hat wohl einfach nicht gepasst schlussendlich", machte Aurelio deutlich.

"Temptation Island V.I.P." ab 04.10. jeden Dienstag eine Folge bei RTL+

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Aurelio Savina und Lala Aluas, "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten

Anzeige

RTL Fabienne Gierke und Aurelio Savina bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Fabienne Gierke, "Temptation Island V.I.P."-Verführerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de