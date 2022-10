Keine Krise? Vic Beckham widmet ihrer Familie süßes Posting

Haben sie sich wieder versöhnt? Zwischen Victoria Beckham (48) und ihrer Schwiegertochter Nicola Peltz Beckham (27) soll es Stress geben. Das einstige Spice Girl drängte sich an dem Hochzeitstag ihres Sohnes Brooklyn (23) angeblich in den Vordergrund, was der Braut gar nicht gefallen haben soll. Trotz der Krisengerüchte teilte Vic jetzt ein Bild auf Instagram, welches ganz und gar nicht nach Streit aussieht. Sie posierte mit ihrer ganzen Familie inklusive Nicola und schrieb dazu: "Ich liebe euch alle."

