Vor der OP: Rafi Rachek fand seine alte Nase extrem hässlich

Rafi Rachek (32) spricht über die Hintergründe seiner OP! Vor wenigen Tagen ist der ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmer in die Türkei gereist, um sich seine Nase tunen zu lassen. Doch das war nicht der erste Eingriff an seinem Geruchsorgan: Weil er früher mit Atemproblemen zu kämpfen hatte, hat Rafi bereits zwei Nasen-OPs hinter sich. Dieses Mal war aber vor allem die Optik der Grund.

Gegenüber Promiflash verriet der Ex-Freund von Sam Dylan (31): "Mir geht es jetzt schon super, weil ich davon überzeugt bin, dass die Nase nach der Schwellung supergut aussehen wird." Er habe Jahre darunter gelitten und sich deswegen oft nicht im Spiegel angucken können. "Weil die Nase mein Aussehen einfach zerstört hat, sie war einfach zu hässlich. Das ging oft auf meine Psyche", erklärte der 32-Jährige. Doch was genau fand Rafi an seiner Nase so schwierig? Sie sei "zu dick, breit und groß" gewesen. Außerdem sei er von Männern oft darauf reduziert worden. "Oft wurde ich wegen der Nase angeschrieben, nach dem Motto, wie die Nase des Mannes, so sein Johannes – wirklich. Es war manchmal echt nervig", erinnerte sich der einstige Promi Big Brother-Bewohner.

Mit der OP sei für den Influencer nun ein großer Wunsch in Erfüllung gegangen. "Jetzt bin ich einfach happy, dass alles gut geklappt hat. Ich muss jetzt meine Nase auf Bildern gar nicht mehr bearbeiten, schaue in den Spiegel und fühle einfach Glück und Erleichterung. Ich bin dankbar", schwärmte Rafi.

Instagram / rafirachek Rafi Rachek, "Promi Big Brother"-Kandidat 2021

Instagram / rafirachek Rafi Rachek im Oktober 2022

Instagram / rafirachek Rafi Rachek, Ex-"Promi Big Brother"-Kandidat

