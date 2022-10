Dritte Nasen-OP: Rafi Rachek legte sich erneut unters Messer

Rafi Rachek (32) will endlich wieder frei atmen können! Der Realitystar zuletzt vor allem durch seine unschöne Trennungt von Influencer Sam Dylan (31) auf sich aufmerksam. Im Juli zog Rafi nach viel Streit aus der gemeinsamen Wohnung aus. Seitdem ist der ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmer Single. Doch die Suche nach einem neuen Partner hat für ihn gerade keine Priorität: Im Interview mit Promiflash verriet Rafi: Er ließ sich jetzt zum dritten Mal die Nase operieren!

Im Netz teilte der 32-Jährige seine Reise in die Türkei mit seinen Fans. Doch dabei handelt es sich nicht um einen Urlaub, sondern der Webstar hat eine Mission: Rafi hat mehrere Termine zu Nasen-OPs, wie er im Promiflash-Interview erzählte: "Ich hatte mit 17 Jahren schon Atemprobleme. Dann sagte mir der Arzt, dass es operiert werden muss, da ich schlechte Luft bekomme, weil die Nasenmuscheln zu groß sind." Seine anhaltenden Atemprobleme haben ihn sogar süchtig nach Nasenspray gemacht. Weil er am Tag bis zu viermal Nasenspray benutzte, sei es für ihn an der Zeit gewesen, sich erneut einer Nasen-OP zu unterziehen und die Sucht zu bekämpfen.

Der Istanbuler Chirurg Dr. Volkan Serdar Otrakci hat Rafi die Nasenscheidewand korrigiert, den Höcker entfernt und die Nase verschmälert. Insgesamt hat ihn der Eingriff 2.500 Euro gekostet. Nach der Operation fühlte sich Rafi richtig gut, obwohl man das endgültige Ergebnis erst in sechs Monaten sieht, meinte er gegenüber Promiflash: "Mir geht‘s jetzt schon super, weil ich davon überzeugt bin , dass die Nase nach der Schwellung supergut aussehen wird."

Instagram / rafirachek Sam Dylan und Rafi Rachek

Instagram / rafirachek Rafi Rachek, Influencer

Instagram / rafirachek Rafi Rachek, TV-Persönlichkeit

