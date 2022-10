Vor Geburt: Abby bedankt sich bei Nick Cannon für den Urlaub

Abby De La Rosa scheint die letzten Wochen vor der Geburt ihres Babys in vollen Zügen zu genießen. Im vergangenen Juni hatte die Influencerin überraschend verkündet, dass sie erneut schwanger ist. Wenig später verriet ein Insider dann, dass Nick Cannon (42) – mit dem die Beauty bereits die Zwillinge Zion und Zillion hat – der Vater des neusten Familienzuwachses sei. Bevor ihr gemeinsames Kind aber zur Welt kommt, spendierte Nick der schwangeren Abby noch eine tolle Reise.

In ihrer Instagram-Story teilte die DJane zahlreiche Eindrücke des gemeinsamen Urlaubs mit dem 41-Jährigen. So setzte sie beispielsweise in mehreren Bikinis ihren mittlerweile recht großen Babybauch perfekt in Szene oder ließ ihre Fans an der atemberaubenden Aussicht teilhaben. Außerdem richtete Abby einige liebevolle Worte an den Zehnfachpapa. Zu einem Video, in dem Nick verträumt über das Wasser blickt, schrieb sie: "Ich bin dir unendlich dankbar. Danke für dieses unvergessliche Erlebnis". Anschließend veröffentlichte sie noch ein gemeinsames Foto der werdenden Eltern, das sie schlicht mit dem Wort "Gesegnet" versah.

Erst vor wenigen Wochen hatte der "All That"-Darsteller der Mutter seiner Kinder ein Haus mit Garten geschenkt. "Auf schöne neue Anfänge. Ich bin so dankbar", hatte Abby zu einem Video ihrer neuen vier Wände geschrieben. "Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Danke für die bedingungslose Liebe und die wertvollsten Geschenke, nach denen ein Mensch fragen kann!", hatte Nick im Anschluss versichert.

Instagram / hiabbydelarosa Abby De La Rosa, Influencerin

Instagram / hiabbydelarosa Nick Cannon und Abby De La Rosa mit ihren Zwillingen Zion und Zillion

Instagram / hiabbydelarosa Abby De La Rosa im Juli 2022

