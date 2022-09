Nick Cannon schenkt der schwangeren Abby De La Rosa ein Haus

Nick Cannon (41) zeigt sich großzügig. Der US-amerikanische Komiker hat acht Kinder, die von fünf verschiedenen Frauen geboren wurden. Der Grund: Der Moderator äußerte sich in der Vergangenheit schon öfters darüber, dass er nichts von Monogamie hält. Somit ist mit der Familienplanung noch lange nicht Schluss, denn zwei weitere Babys werden schon sehnlichst auf der Welt erwartet. Abby De La Rosa ist eine der schwangeren Frauen, die mit dem Comedian auch bereits Zwillinge hat. Nun schenkte Nick Abby und den Zwillingen Zillion und Zion ein Haus mit Garten.

Auf Instagram postete die bald dreifache Mutter ein Video von ihren neuen vier Wänden. In dem kurzen Clip sieht man, wie ihre beiden Söhne ihr neues Heim erkunden und durch das noch leer stehende Haus tappen. Dabei tragen die zwei identische Outfits: In weißen T-Shirts, hellgrauen kurzen Hosen und schwarzen Crocs sehen sich die beiden in dem großen Raum um. "Auf schöne neue Anfänge. Ich bin so dankbar. Danke Dad – Zion und Zillion", schrieb Abby zu dem Video.

Nick repostete das Video in seiner Story. "Ihr seid mehr als willkommen! Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Danke für die bedingungslose Liebe und die wertvollsten Geschenke, nach denen ein Mensch fragen kann!", schrieb der 41-Jährige dazu. Warum genau er Abby ein Haus geschenkt hat und nicht einer der anderen Mütter seiner Kinder, ist unklar.

Instagram / hiabbydelarosa Nick Cannons und Abby De La Rosas Zwilling Zillion und Zion

Instagram / hiabbydelarosa Abby De La Rosa im Juli 2022

Getty Images Nick Cannon, Comedian

