Erbstück: Prinzessin Anne trägt die Perlenkette der Queen

Emotionale Bindung! Das Ableben von Queen Elizabeth II. (✝96) liegt nur wenige Wochen zurück. Nach dem Ende der offiziellen Trauerzeit mussten die Royals in ihren Alltag zurückfinden, so auch Prinzessin Anne (72). Die Tochter der Queen zeigte sich vor wenigen Tagen bei ihrem Besuch in Amerika. Bei einer Veranstaltung in New York trug Prinzessin Anne jetzt ein besonderes Schmuckstück ihrer verstorbenen Mutter!

Laut Hello Magazine soll Prinzessin Anne ein besonderes Schmuckstück von ihrer Mutter vererbt bekommen haben. Die dreireihige Perlenkette war einst ein Geschenk von König George VI. an seine älteste Tochter. Die Halskette soll Elizabeth oft an ihre enge Beziehung zu ihrem verstorbenen Vater erinnert haben. Auf dem Foto trug die Monarchin das Erbstück in dritter Generation bei einer Veranstaltung der englischsprachigen Vereinigung in New York und kombinierte die Kette mit eleganten Perlenohrringen.

Wie gerne die verstorbene Queen ihre Schmuckstücke an die Frauen in ihrer Familie verlieh und weitergab, zeigte Prinzessin Kate (40) zuletzt bei dem Begebnis am 19. September. Hier trug Kate erneut ein Diamanten-Collier aus dem Besitz der Königin, welches sie bereits 2017 bei ihrer Hochzeit mit Prinz William (40) tragen durfte.

Getty Images Prinzessin Anne, Mai 2022

Getty Images Prinzessin Anne und die Queen, Oktober 2021

Getty Images Prinzessin Kate bei der Beerdigung der Queen

